Coronavirus, positivi due tesserati del Picerno

Sono «risultati positivi al covid-19» due tesserati del gruppo squadra dell’Az Picerno (serie D, girone H). Lo ha reso noto l’ufficio stampa della società rossoblù, specificando che «immediatamente i tesserati positivi al virus sono stati posti in isolamento».

Nel comunicato è inoltre evidenziato che «i risultati di positività al virus sono venuti fuori a seguito del costante e continuo monitoraggio, oltre che controlli, che la società -seppur non obbligata da alcun protocollo - ha inteso mettere in campo sin dai primi giorni dell’emergenza sanitaria. Una volta a settimana, infatti, i tesserati vengono sottoposti a test per la ricerca di contagio da covid-19, grazie al lavoro continuo dello staff sanitario. Della positività dei due tesserati, calciatori, si è avuta notizia a seguito del ciclo di tamponi a cui tutti i tesserati sono stati sottoposti in data odierna».

L’Az Picerno «attraverso lo staff sanitario, continua a lavorare per ulteriori controlli ed evitare il diffondersi dei casi di contagio». Sono «in fase di riorganizzazione gli allenamenti della squadra.»