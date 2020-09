Bari calcio, in 21 convocati per sfidare il Francavilla

BARI - Il Bari ha sostenuto oggi pomeriggio l'allenamento di rifinitura all’antistadio. Il tecnico Auteri ha recuperato il capitano Di Cesare dai precedenti acciacchi muscolari e ritrova il nuovo De Risio (squalificato in Coppa). Prima convocazione anche per Andreoni, esterno ex Ascoli. Domani mattina è previsto un nuovo allenamento (risveglio muscolare). I biancorossi scenderanno in campo con il 3-4-3. Questa la possibile formazione: Frattali; Celiento, Sabbione e Di Cesare; Corsinelli, Maita, Bianco, D’Orazio; Marras, Antenucci, D’Ursi.