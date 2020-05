Calcio, il Picerno riparte con il mister Giacomarro

POTENZA - Il Picerno «ripartirà con l'intenzione di fare sempre bene e meglio», confermando anche per la prossima stagione l’allenatore Domenico Giacomarro. Lo ha detto, attraverrso l’ufficio stampa, Enzo Mitro, il direttore generale della società rossoblù che, prima della sospensione per l'emergenza coronavirus e in attesa delle decisioni finali sul campionato 2019/2020, era al sedicesimo posto della classifica del girone C della serie C.

«Ho avuto modo - ha spiegato Mitro - di rivedere e incontrare mister Giacomarro. La società metterà a sua disposizione una squadra ambiziosa e che vorrà ben figurare. Quotidianamente sento il presidente Donato Curcio. Abbiamo la stessa visione di programmazione e le idee chiare. E se ad oggi abbiamo conseguito questi risultati, arrivando in Lega Pro, è grazie al lavoro ed alla programmazione. Nulla è nato o arrivato per caso».