Pesistica, la Puglia conquista tre ori agli Assoluti

Vanni Massaro e Gabriella Jill Battaglia hanno conquistato l’oro agli assoluti di pesistica olimpica svoltisi lo scorso fine settimana al centro sportivo di Ostia. C’è un terzo oro pugliese e l’ha conquistato la grottagliese Giulia Imperio, che tuttavia gareggia con l’Esercito e dunque sportivamente è una laziale.

Massari, tesserato per la Hard Work Valenzano, ha trionfato nella categoria oltre 109 chilogrammi. Allo strappo ha sollevato 155 kg, allo slancio ha alzato 180 kg per un totale di 335 chili.

La capursese Jill Battaglia è stata anch’essa fenomenale, imponendosi nella 87 kg. Per lei 77 allo strappo e 95 allo slancio per un totale di 172. È tesserata per la Pesistica Capurso.

Argento per Ernir Ganaj della Crossfire Bari, che ha conquistato il 2° posto nella categoria 61 kg (101 di strappo, 129 di slancio per 230 kg).

A Giulia Franco, della Body’s Training di Copertino è andato il bronzo nella categoria 71 kg (78+99=177). Quarto posto, a completare la rimarchevole prestazione dei pugliesi, inoltre, per Antonio Trono (Pesistica Capurso), Rosita Giustino (Fitness Acquaviva) e Vincenzo Pace (02 Fitness Barletta).

«Massaro è cresciuto tecnicamente e professionalmente ed ha ottime prospettive - dice Maurizio Lo Buono, dirigente della Fipe, la Federpesi -. Giulia Franco ha solo 15 anni e Ermil Ganaj ha fatto una buona impressione sul ct azzurro Corbu. L’exploit della Battaglia è un altro segnale della grande crescita della Pesistica Capurso. Gaetano Martiriggiano, presidente regionale, sta facendo un ottimo lavoro. Vorrei sottolineare - conclude Lo Buono - la conferma di Vito Colasanto che a novembre è stato presidente di giuria agli Europei in Romania».