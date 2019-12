Pesistica: 3 ori per la salentina Giulia Franco agli Europei

Impresa della copertinese Giulia Franco, classe 2004, che ha conquistato tre medaglie d’oro nel sollevamento pesi, nella categoria 76 kg, agli Europei di Eilat, in Israele. La giovanissima salentina ha primeggiato con 83 chili sollevati nello strappo e con 98 nello slancio, mentre il computo complessivo di 181 chili le è valso anche il nuovo record europeo.

Per la 15enne di Copertino, che si allena stabilmente presso il centro tecnico federale di Roma, quello ottenuto ad Eliat è stato un successo che ha suggellato un anno di grandi sacrifici, fatti con l’obiettivo di migliorare le tre medaglie di bronzo che si è messa al collo nell’edizione 2018 della manifestazione continentale. «Sono molto soddisfatta - afferma Giulia Franco - Lo scorso anno, nella stessa gara, ero salita sul terzo gradino del podio. Questa volta ho vinto l’oro. I risultati conquistati in Israele mi danno ulteriori motivazioni per continuare a migliorare».

L’atleta copertinese vuole condividere il trionfo con il suo tecnico Sebastiano Corbu: «Mi aiuta ad essere serena durante la preparazione. Grazie a lui mi presento al meglio e con la giusta mentalità agli appuntamenti importanti. Mi ripete che “è la testa che spinge”».