Campionato invernale vela d'altura città di Bari, sabato 6 aprile la premiazione

Si è conclusa in Puglia la XX edizione del Campionato invernale vela d'altura Città di Bari, tradizione ormai irrinunciabile per la città e per i suoi velisti, ma anche per tutti quelli che arrivano dalle altre province per partecipare.Cinque le giornate di regate portate a termine sulle sette previste con trentacinque le imbarcazioni iscritte provenienti da tutta la regione divise tra altura, minialtura e classe amatoriale. Organizzato dai circoli nautici di Bari (CV Bari, CC Barion, CN Bari, LNI Bari, CN Il Maestrale) con il patrocinio dell'assessorato allo Sport del Comune di Bari, il campionato è iniziato a novembre scorso e chiuderà questa edizione-anniversario con la premiazione in programma sabato 6 aprile alle 17.30 nei saloni della Lega Navale Italiana - Sezione Bari, molo Pizzoli).

“Questo campionato ha segnato un momento importante della storia della vela pugliese – commentano gli organizzatori -. Ogni anno il nostro impegno è massimo per proseguire nell’organizzazione di questa manifestazione sportiva che richiama tanti equipaggi e appassionati. La fatica è tanta ma alla fine la soddisfazione di riuscire a portare a termine il nostro proposito, i sorrisi degli amici velisti prendono il sopravvento e ci spingono a continuare a impegnarci per una nuova edizione, e poi un’altra e poi un’altra. Un ringraziamento va al comitato di regata, agli ufficiali di regata e alla giuria, ai posaboe, ai marinai, e a tutti i volontari dello staff tecnico - organizzativo che hanno contribuito con il proprio impegno alla riuscita della manifestazione”.