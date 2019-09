Celine Dion, nuovo album in uscita 15/11

ROMA, 18 SET - Uscirà il 15 novembre "Courage" (Sony Music Entertainment Canada/Columbia Records), il nuovo album di Celine Dion. Tre nuovi brani sono stati appena rilasciati: "Imperfections", "Lying Down" e "Courage". "Courage", il primo album in inglese a 6 anni di distanza da "Loved Me Back to Life", sarà un mix di ballate e canzoni up-tempo Nell'album è presente anche il brano "Flying On My Own", uscito lo scorso giugno, che Celine ha eseguito l'ultima notte della sua storica residency di 16 anni a Las Vegas. Il 18 settembre prende il via anche il "Courage World Tour", con il primo dei tre concerti che Celine Dion terrà a Quebec City, prima di proseguire con i sei spettacoli di Montréal, per un totale di oltre 50 città tra Stati Uniti e Canada.