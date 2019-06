Pippo Baudo, 60 anni di tv e 83 di età

ROMA, 6 GIU - "Il mio programma del cuore è Novecento, riuscimmo a coniugare cultura e spettacolo. Era inizialmente un esperimento nel pomeriggio di Rai3 ed è diventata una grande trasmissione. Tutti i più grandi venivano ospiti spontaneamente". Lo ha detto Pippo Baudo nel corso della presentazione a Viale Mazzini, alla presenza del direttore dell'ammiraglia del servizio pubblico Teresa De Santis (in sala anche il presidente Rai Marcello Foa), della serata evento a lui dedicata: Buon compleanno... Pippo, lo show di Rai1 - in onda il 7 giugno dalle 20.30 - dedicata ai 60 anni di carriera del conduttore, che festeggia anche 83 anni. Gli ospiti: Al Bano e Romina Power, Lorella Cuccarini, Gigi D'Alessio, Ficarra e Picone, Fiorello, Giorgia, Michelle Hunziker, Jovanotti, Massimo Lopez e Tullio Solenghi, Giancarlo Magalli, Laura Pausini e Anna Tatangelo. Baudo ha aggiunto: "Non ho rancori, amarezze o rimpianti, solo gioie". E ancora: "Questo cavallo facciamolo sempre camminare verso un avvenire sempre più forte"