Brian Johnson va a caccia delle rockstar

Una serie condotta dal cantante degli AC/DC, Brian Johnson, per raccontare in chiave intima alcuni dei protagonisti della storia del rock: è «Brian Johnson, una vita on the road», in onda da stasera alle 23.35 su Rai 5. Una conversazione tra «pari» che svela riflessioni inedite sulla vita «on the road» tra ricordi, aneddoti, sogni. Nella prima serie il cantante degli AC/DC incontra Roger Daltrey (Who), Lars Ulrich (Metallica), Nick Mason (Pink Floyd), Sting, Joe Elliott (Def Leppard) e Robert Plant (Led Zeppelin).

Nel primo episodio, Brian Johnson e Roger Daltrey, frontman degli Who, si incontrano nel quartiere di Shepherd’s Bush a Londra per ripercorrere le tappe salienti di una amicizia quarantennale. Daltrey svelerà gli ingredienti che hanno reso immortali gli Who, dagli eccessi di Keith Moon alle folli «performance» distruttive di Pete Townshend che furono di ispirazione per Jimi Hendrix, fino alla tecnica del «mic swinging» o microfono roteante - per creare uno stile che si distinguesse da «Mick Jagger & co.».

Johnson è di origini inglesi e italiane: il padre Alan era un sergente maggiore dell'esercito britannico mentre sua madre, Ester De Luca originaria di Rocca di Papa fu una partigiana durante la Seconda Guerra Mondiale aiutando gli Alleati nella loro missione in Italia. Prima di entrare negli AC/DC cantava nei Geordie, una band glam rock di Newcastle formata nel 1972. Dopo aver pubblicato diversi singoli il gruppo si sciolse nel 1978 ma Johnson decise di riformarlo nel 1980; dopo aver firmato qualche contratto, tuttavia, nello stesso anno venne chiamato per un’audizione con gli AC/DC: Johnson entrò quindi nella formazione il 15 aprile dopo la morte del precedente cantante Bon Scott.