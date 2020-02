Sanremo 2020, prima serata: l'ordine di esibizione degli artisti, tra gli ospiti la salentina Emma

È arrivato il 4 febbraio, e con sé porta la prima serata del Festival di Sanremo 2020. La kermesse, guidata da Amadeus, entrerà nel vivo oggi, e il conduttore per questo debutto sarà accompagnato da Diletta Leotta, «L'Ariston è il mio San Siro», ha scherzato, e Rula Jebreal, attesissima, che porterà all'Ariston la tematica del femminicidio. Questa sera la Puglia aspetta con fermento i "suoi" Diodato ed Elodie, ecco l'ordine di uscita dei Big:

- Irene Grandi

- Marco Masini

- Rita Pavone

- Achille Lauro

- Diodato

- Le Vibrazioni

- Anastasio

- Elodie

- Bugo e Morgan

- Alberto Urso

- Riki

- Raphael Gualazzi

Il voto questa sera e domani sarà affidato alla giuria demoscopica.

Per quanto riguarda la gara delle Nuove Proposte, ci saranno due sfide: Eugenio In Via di Gioia contro Tecla Insolia, e Fadi contro Leo Gassmann. I due vincitori degli scontri diretti supereranno il turno.

Nell'ambito della serata ci sarà anche Tiziano Ferro, che presenterà in tre diversi interventi "Nel blu dipinto di blu", "Almeno tu nell'Universo" e "Accetto miracoli". Annunciata anche la presenza di Gessica Notaro, che insieme all'amico fraterno Antonio Maggio canterà un'intensa canzone scritta da Ermal Meta sulla sua difficile storia.