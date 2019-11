Orzo perlato, funghi cardoncelli e finocchietto

INGREDIENTI PER 6 PERSONE

Per la crema di finocchietto

• g 500 di finocchi

• g 80 di patate

• cl 40 olio evo

• g 20 scalogno o porro

• g 100 di finocchietto selvatico

• l 0,8 di brodo vegetale

• cl 10 panna fresca da cucina

Per l’orzo perlato

• g 300 d’orzo perlato

• n. 1 foglia di alloro, n. 1 porro

• n. 1 carota, n. 1 costa di sedano

• cl. 20 olio evo

• g 20 di curcuma

• g 200 di pancetta affumicata

• l 1,4 acqua

Per i funghi cardoncelli

• g 200 di funghi cardoncelli

• cl 40 olio evo

• n. 3 spicchi di aglio

• g 300 pomodori secchi sott’olio

Per la cipolla caramellata

• g 400 cipolla rossa di Acquaviva

• g 100 di zucchero

• q.b. acqua

Per la finitura

• g 100 di pane ai cereali

• q.b. rametti di finocchietto selvatico

Procedimento

Per la crema di finocchietto, mondare e lavare i finocchi, tagliarli a striscioline. Pelare la patata e tagliarla a pezzi. Far scaldare l’olio con lo scalogno tagliato a pezzi, far imbiondire con la patata e aggiungere i finocchi. Farli dorare, aggiungere il brodo, un po’ di finocchietto e stufare fino a cottura.

Frullare e aggiungere la panna ed il restante finocchietto.

Per l’orzo perlato, lavarlo e lasciarlo a mollo per 30 minuti. Fare un brodo vegetale. Tagliare la pancetta e soffriggerla in olio evo fino a che è croccante, tenere da parte. Scolare l’orzo, metterlo nel brodo vegetale con la curcuma e cuocere come un risotto, aggiungere parte della pancetta.

Per i funghi, pulirli e tagliarli, lavarli. Cuocerli in un fondo di olio e aglio per almeno 20 minuti.

Rifare il fondo con olio molto caldo e aglio, aggiungere i cardoncelli della prima trifolata con poca acqua di cottura e far soffriggere. Unire i pomodori secchi sott’olio e far insaporire per pochi minuti.

Per la cipolla caramellata, sbucciarla e tagliarla a striscioline, sbollentarla per pochi minuti, fare il caramello, aggiungere la cipolla scolata e far caramellare. Servire l’orzo con sopra i funghi trifolati, la crema di finocchietto, completare con la pancetta croccante, dei petali di pane ai cereali tostato in forno e il rametto di finocchietto.

IN ABBINAMENTO: Birricchia, birra a base di lenticchia di Altamura IGP, Birrificio degli Ostuni