Tonno in crosta di tarallo alla curcuma con bietola bollita e percoco stufato al Negramaro

Ingredienti per 4 persone

• n. 4 fette da 150 g cadauno di filetto di tonno

• g 600 taralli alla curcuma del panificio Fulgaro 1890

• kg 1 bietola

• n. 5 uova

• q.b. farina 00

• n. 2 percoche

• cc 300 vino Negramaro

• n. 1 bacca di cannella

• n. 1 chiodo di garofano

• g 20 zucchero semolato

• n. 1 buccia di limone grattugiata

Procedimento

Cuocere per 6 minuti gli spicchi di percoca nel vino rosso con limone, zucchero, cannella e chiodi di garofano.

Mettere da parte la frutta e continuare a far bollire il vino aromatizzato fino a ridurlo alla densità desiderata.

Dalla bietola, scegliere cespi con foglie verdi brillante (scartare quelle rovinate), con gambi sodi e carnosi, lavarle e – prima di cuocerle - staccare una foglia alla volta, con tutto il gambo. Mettere in ammollo le foglie in acqua fredda per qualche minuto, scuotendole delicatamente per rimuovere i residui di terra. Cambiare l’acqua e ripetere nuovamente questo procedimento.

Sciacquare quindi le bietole sotto l’acqua corrente. Tagliare le foglie all’altezza del gambo e se sono molto grandi dividerle a metà. Pulire i gambi eliminando i filamenti: rompere i gambi con le mani e “sfilare” i filamenti. Tagliare i gambi a metà per la lunghezza. Sistemare le bietole in una pentola capiente, unire un pugno di sale grosso e un poco di acqua, circa 3-4 dita. Far cuocere dal momento del bollore per circa 20-30 minuti con il coperchio, e testare la cottura con la forchetta: bucando i gambi devono essere teneri.

Una volta cotte, versare le bietole in uno scolapasta e lasciarle sgocciolare bene.

Ora impanare il tonno, con lo stesso procedimento con il quale si impana la cotoletta alla milanese, sostituendo il pangrattato con i taralli precedentemente frullati. Passarlo in farina, uovo, tarallo.

Friggerlo in olio abbondante. Scolare e salare a piacimento.

Servire con la bietola bollita e la percoca stracotta, irrorare con la riduzione di Negramaro.