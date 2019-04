Straccetti di coscia di agnello in timballo, chutney di sedano rapa alla curcuma e vincotto di primitivo

Ingredienti per 4 persone

• g 350 coscia di agnello, tagliato al julienne

• n. 1 cipollotto fresco a rondelle

• g 30 olio evo

• g 200 fondo di agnello

• n. 1 mazzetto di timo

• n. 1 cucchiaio di Grana

Per la quenelle

• g 200 sedano rapa grattugiata

• g 10 curcuma fresca

• g 10 senape

• g 30 olio evo

• g 5 aceto di mele

• g 10 miele

Per gli stampi

• 50 g vinvotto di Primitivo Venneri

• n. 4 fette rafferme di pane di forno a legna

• n. 4 stampi in silpat circolari del diametro di 7 cm

• q.b. sale, menta fresca

Procedimento

In una padella scaldare poco olio e lasciar dorare per 2 minuti le strisce di agnello.

Unire il cipollotto, il timo, il fondo di agnello, il sale e cuocere per circa 1 minuto.

Amalgamare il pecorino agli straccetti di agnello.

Foderare gli stampi con le fette di pane precedentemente oliate e riempire i 4 stampi con gli straccetti, lasciando la salsa sul fondo della padella.

Trasferire gli stampini in forno a 180° C per 8 minuti.

Unire il vincotto al fondo di cottura e cuocere, fino a far ridurre la salsa di un terzo e tenere al caldo.

Sformare i timballi su 4 piatti da portata e condirli con salsa al vino cotto, adagiare una quenelle di chutney di sadano rapa e completare i piatti con un filo di olio extra vergine e la menta.