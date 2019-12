Bari, arriva la Madonna di Loreto: oggi messa nella sede dell'Aeroclub

Il Giubileo lauretano - l'Anno santo per chi vola - toccherà anche l'aeroporto di Bari. L'iniziativa è promossa per i cento anni della proclamazione della Madonna di Loreto a patrona dell'Aeronautica militare e di tutti gli aeronauti. Così oggi, alle 18,30, presso l'Aeroclub del capoluogo pugliese, sarà celebrata una messa dal vescovo di Molfetta, monsignor Domenico Cornacchia e da don Gaetano Amore Luca, in contemporanea con l'arrivo di un simulacro della statua della Vergine. Naturalmente in aereo. Il volo è una nuova forma di pellegrinaggio e nei venti aeroporti italiani coinvolti dall'evento, sarà possibile ricevere l'indulgenza plenaria vistando le cappelle degli scali.