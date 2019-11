Formazione, a capo di Comfordot il generale barlettano Camporeale

Si è svolta presso la caserma "Arpaia" della Cecchignola in Roma, la cerimonia di avvicendamento del Comandante per la formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito (Comfordot).

L’evento, tenutosi alla presenza del capo di Stato maggiore dell’Esercito, generale Salvatore Farina, è stato caratterizzato dal passaggio di consegne tra il generale Giovanni Fungo, comandante uscente e Sottocapo di Stato maggiore dell'Esercito e il generale Salvatore Camporeale, barlettano, da poco rientrato dall'Afghanistan, dove ha svolto l'incarico di vice comandante (Dcom) nell'ambito dell'operazione "Resolut Support". Il Comfordot, costituito nella sede di Roma – Cecchignola, a decorrere dal 1 gennaio 2013, è il vertice d’area che detiene tutte le funzioni afferenti alla formazione, specializzazione e dottrina dell’Esercito e ha, come obiettivo prioritario, quello di preparare tutti i militari a operare sia in ambito nazionale sia internazionale.