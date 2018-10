Nei giorni scorsi presso la sede del Train advise and assist command West (TAAC-W), comando multinazionale inquadrato nella Missione NATO Resolute Support (RS) in Afghanistan , si è svolta la cerimonia di avvicendamento al comando del Police advisory team (PAT) tra il maggiore dell'Arma dei Carabinieri Gianni Di Carlo ed il parigrado Stefano Esposito Vangone.

Il comandante del contingente nazionale e del Train advise and assist command West (TAAC W), su base Brigata Pinerolo, si è complimentato con il maggiore Gianni Di Carlo per l'eccellente lavoro che gli Advisors dell'Arma dei Carabinieri hanno condotto nel fornire addestramento, assistenza e consulenza alle Forze di polizia afgane. In particolare sono state organizzate e sviluppate a favore degli uomini e delle donne delle Forze di polizia, in un’ottica interforze ed in sinergia con le Forze Armate italiane presenti in teatro, svariate tipologie di corsi di formazione altamente professionalizzanti, tra i quali corre l'obbligo ricordare l'ultimo a favore dei dispositivi di tutela e sicurezza del Procuratore e del Governatore di Herat, nonché è stata fornita assistenza e consulenza specifica per l'effettuazione di attività di polizia per il contrasto della criminalità e la tutela dei diritti umani.

Gli Advisors di polizia dell’Arma dei Carabinieri si distinguono per l’altissima professionalità e sono corredati da elevati e specifici standard qualitativi e da una variegata e pregressa esperienza in altri teatri operativi. Ai tradizionali impegni di natura squisitamente militare e di polizia militare in supporto delle altre Forze Armate, si sono aggiunti, nel tempo, quelli di osservazione sul rispetto dei diritti umani, di addestramento, supervisione e consulenza per la ricostruzione delle forze di polizia.

Il lavoro degli Advisors italiani si inquadra nell’ambito della missione NATO Resolute Support (RS) con il compito principale di fornire addestramento, consulenza ed assistenza alle Forze di sicurezza afgane per migliorarne la funzionalità e la loro capacità di autosostenersi.