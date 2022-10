Affondo di Amendola alla Regione: «Assente, senza programmazione»

POTENZA - «Otto anni fa Matera proclamata Capitale europea della Cultura 2019: orgoglio per i lucani e per l'Italia, svolta per il territorio».

Lo ha ricordato su Twitter Enzo Amendola (Pd), eletto in Basilicata alle scorse elezioni politiche. «Nonostante la volontà dei materani - ha proseguito il Sottosegretario agli affari comunitari - quella spinta si sta esaurendo. Regione assente, zero programmazione. Noi non ci arrendiamo. Il Sud - ha concluso Amendola - merita di più».