Spacciava eroina, un arresto a Potenza

POTENZA - Scoperto a cedere eroina a due giovani, a Potenza, nei pressi della stazione ferroviaria del rione Santa Maria, un cittadino nigeriano è stato arrestato dalla Polizia in flagranza di reato.

Durante la perquisizione effettuata nell’abitazione del cittadino nigeriano, gli agenti della Squadra mobili hanno poi trovato altre dosi di eroina, pronte per essere cedute, per un totale di circa dieci grammi, e 280 euro in contanti, provento - secondo gli investigatori - dell’attività di spaccio. L’arresto è stato convalidato.