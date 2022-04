Auto finisce contro il guardrail sulla Potenza-Melfi: morta ragazza di 25 anni

POTENZA - Una giovane di 25 anni è morta in un incidente stradale avvenuto - per cause in fase di accertamento - stamani sulla strada statale Potenza-Melfi, nei pressi dello svincolo di San Francesco, a una decina di chilometri dall’ingresso nel capoluogo lucano.

L’automobile guidata dalla donna è finita contro un guardrail. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco, gli operatori sanitari del 118 Basilicata soccorso, la Polizia stradale e personale dell’Anas. Il traffico sulla Potenza-Melfi ha subito forti rallentamenti.