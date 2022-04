Basilicata, la Regione invita gli over 80 alla quarta dose dei vaccini

POTENZA - «Nell’ottica di un ulteriore consolidamento della protezione conferita dai vaccini e nel rispetto del principio di precauzione», la Regione Basilicata ha raccomandato la somministrazione della quarta dose del vaccino anti Covid-19, «per gli over 80, per gli ospiti delle Rsa e per gli over 60 immunodepressi con elevata fragilità»; la «seconda dose booster» dovrà essere somministrata «almeno» quattro mesi dopo la precedente. Lo ha annunciato in una nota l’ufficio stampa della giunta regionale della Basilicata.

«È fondamentale continuare a mantenere alta l’attenzione sull'importante tema della vaccinazione - ha spiegato l'assessore regionale alla salute, Francesco Fanelli - e invitare i soggetti potenzialmente coinvolti ad una pronta risposta alla campagna, poiché possiamo continuare a difenderci dal virus e ottenere un graduale ritorno alla normalità». Le somministrazioni, che potranno essere effettuate nei diversi hub vaccinali presenti in regione - è specificato nella nota - potrà essere fatte «anche a domicilio per i soggetti impossibilitati a muoversi, dai medici di famiglia, se vaccinatori, nei punti vaccinali dei vari comuni o negli hub competenti dei vari territori, dopo aver consultato il proprio medico».