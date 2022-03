Medico a Pietrapertosa? La ricerca infinita ha un lieto fine: prende servizio la dott.ssa Sessa

PIETRAPERTOSA - «Gli abitanti di un piccolo paese della Basilicata, aiutati da un giovane medico milanese, trovano un modo ingegnoso per risolvere la crisi economica che ha colpito il loro territorio»: è la trama del film «Un paese quasi perfetto», girato tra le Dolomiti Lucane nel 2014 dal regista Massimo Gaudioso. Se l’attore Fabio Volo in questo film viene costretto con un inganno a fare il medico condotto di Pietramezzana, a nessun sotterfugio è invece ricorsa la comunità di Pietrapertosa per aver trovato, dopo 3 anni di «terremoti sanitari», un nuovo dottore. Il «miracolo» per il borgo dolomitico si è compiuto lo scorso dicembre quando una dottoressa campana ha scelto Pietrapertosa come sede definitiva per l’esercizio della professione. Si chiama Gaetana Sessa, arriva da Salerno ed ha preso servizio la scorsa settimana . La sua è stata una vera e propria scelta di vita, queste le ragioni che l’hanno spinta a trasferirsi a Pietrapertosa: «Dopo 20 anni di onorato servizio come dirigente medico di Medicina d’urgenza all’Ospedale San Giovanni di Dio di Salerno ho avvertito la necessità di cambiamento. L’emergenza Covid mi ha fortemente provata perciò adesso ho bisogno di tranquillità. Ho trovato una casa d’affitto a Pietrapertosa dove presto servizio dal lunedì al venerdì, durante il fine settimana ritorno a casa dove mi attende un marito e due figli maggiorenni che mi hanno supportata in questa scelta. La comunità pietrapertosana – conclude la dottoressa - mi ha accolta con grande entusiasmo facendomi sentire subito a casa. Il mio primo obiettivo è quello di conoscere tutti i pazienti e richiedere il potenziamento di alcuni servizi fondamentali».

La sindaca di Pietrapertosa, Maria Cavuoti spiega: «Lo scorso 14 marzo abbiamo accolto la nuova dottoressa Gaetana Sessa la quale ha portato stabilità e sicurezza alla nostra comunità. Veniamo da un periodo difficile quello del Covid ma il disagio per noi è iniziato nel 2018 quando il medico condotto, Raffaele Volini, dopo 30 anni di servizio ha dovuto abbandonare il camice a causa di una grave malattia. Da allora nessun medico ha scelto Pietrapertosa per cui se ne sono succeduti ben 4: Tamara Luchianjuk, Erario Rocco, Di Bono Michele e Pasquale Nocerino ai quali va il mio ringraziamento per aver svolto egregiamente il loro lavoro. Ho vissuto questa situazione drammatica – conclude la sindaca - recandomi personalmente all’Asp per trovare soluzioni ma purtroppo il problema resta la carenza di medici. Il mio augurio è che la nuova dottoressa possa rimanere a lungo nella nostra comunità».