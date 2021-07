Covid: da domani in Basilicata iter per vaccinare i ragazzi

Potenza - «Già da domani» in Basilicata le aziende sanitarie di Potenza e di Matera avvieranno iniziative per vaccinare i ragazzi fra 12 e 19 anni, in vista del riavvio delle scuole «in sicurezza»: lo ha annunciato la giunta regionale della Basilicata, aggiungendo che «si partirà dalla provincia di Potenza e successivamente in provincia di Matera, appena arriverà la prossima fornitura vaccinale».

Intanto, oggi in regione «sono state superate le 600 mila inoculazioni» di vaccino. Per quanto riguarda i tamponi e il loro «numero minimo» da effettuare, le aziende sanitarie ed ospedaliere lucane hanno avviato la programmazione: aumenteranno i tamponi biomolecolari, anche quelli destinati alla campagna «turismo covid free», in particolare nelle aree turistiche della provincia di Matera.