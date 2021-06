Stellantis, Bardi: nuova prospettiva per lo stabilimento di Melfi

MELFI - «Sono davvero confortanti le parole del ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, sul futuro dello stabilimento di Melfi, che recano una nuova prospettiva a uno stabilimento cruciale per la Basilicata e per il Paese». Lo ha detto, attraverso l’ufficio stampa, il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi

«Ci attendiamo adesso che - ha aggiunto il governatore lucano - il processo iniziato oggi possa essere declinato partendo dalla terza gigafactory europea del gruppo per le batterie: mi auguro possa vedere la luce proprio a Melfi, dato che lo stabilimento lucano dovrebbe diventare la sede della piattaforma elettrica di Stellantis. In tal senso - ha concluso - impegnerò tutte le energie della Regione Basilicata».

«È positiva la riaffermazione della vocazione territoriale di Stellantis. Si parte con Melfi, che sarà valorizzata, ma altri aspetti necessitano di una riflessione: in primis non possiamo parlare di una gigafactory senza affrontare la questione fondamentale della scelta sul luogo di produzione delle batterie. Decisione che ancora non è stata presa». Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, dopo l’incontro con Stellantis e sindacati al Mise.

«La sfida che Stellantis ha annunciato per raggiungere la leadership del mercato è impegnativa e tutti, governo e parti sociali, la condividiamo». Lo afferma il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, dopo l’incontro al Mise con azienda e sindacati. «"il governo deve capire come gestire questa fase di transizione in cui alcune filiere saranno privilegiate e altre messe a rischio. È importante che ci siano garanzie sull'occupazione e che non ci siano brutte sorprese. Siamo in un momento delicatissimo, l'auspicio è che prosegua il confronto in un clima positivo, trasparente e costruttivo»