Commissario Covid: fuori Arcuri, Draghi nomina il generale potentino Figliuolo

POTENZA - Il premier Mario Draghi ha nominato il nuovo commissario straordinario per l’emergenza Covid-19, che prenderà il posto di Domenico Arcuri. Si tratta di Francesco Paolo Figliuolo, un alpino, Generale di Corpo d’Armata. “Il Presidente del Consiglio, Mario Draghi, ha nominato il Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19”, si legge in una nota diffusa dall’ufficio stampa di Palazzo Chigi. “A Domenico Arcuri i ringraziamenti del Governo per l’impegno e lo spirito di dedizione con cui ha svolto il compito a lui affidato in un momento di particolare emergenza per il Paese”, conclude la nota.

Nato a Potenza nel 1961, il nuovo commissario per l’emergenza coronavirus, il generale Francesco Paolo Figliuolo è cittadino onorario del capoluogo lucano dal 7 marzo 2016. La cittadinanza onoraria gli fu conferita, in una cerimonia che si svolse nella Sala dell’Arco del Municipio potentino, dall’allora sindaco, Dario De Luca, il quale espresse il "bentornato a un figlio della nostra città che si è distinto i tutti i suoi incarichi a servizio dell’Esercito e del Paese. Siamo fieri di lui», concluse il primo cittadino.

Il generale Figliuolo invece si disse «onorato» di ricevere la cittadinanza onoraria di Potenza: «Questo - sottolineò - è innanzitutto un riconoscimento per l’Esercito. Io, in tutti questi anni, ho cercato con spirito di sacrificio e tanta umiltà di mettermi in maniera seria a servizio degli altri e di essere un esempio per i più giovani».

Il capoluogo lucano fa incetta di personaggi al governo, oltre al nuovo commissario per l'emergenza coronavirus, Francesco Paolo Figliuolo, ci sono anche i Ministri della Sanità e dell’Interno, Roberto Speranza e Luciana Lamorgese. Potenza ha dato i natali anche un altro esponente dell'esecutivo di Mario Draghi, con il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio dei Ministri con delega all’Editoria, Giuseppe Moles.

Nati nel capoluogo lucano - Figliuolo nel 1961, Speranza nel 1979, Lamorgese nel 1953 e Moles nel 1967 - hanno poi sviluppato la parte principale delle loro carriere lontano da Potenza. L'attuale Ministro della Salute, nei primi anni della sua carriera politica, è stato consigliere e assessore comunale del capoluogo lucano, segretario regionale della Sinistra giovanile prima e del Pd poi. Il generale Figliuolo è cittadino onorario di Potenza dal 2016, mentre Moles è il commissario regionale della Basilicata di Forza Italia.

I COMPLIMENTI DI BARDI - «Complimenti al Generale di Corpo d’Armata Francesco Paolo Figliuolo, nuovo Commissario straordinario per l’emergenza Covid-19». Lo ha scritto, in un post su Facebook, il presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi. «Auguri - ha aggiunto il governatore lucano - a un figlio della nostra terra».