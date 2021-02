Villa d'Agri, Eni dona 7 ventilatori polmonari all'ospedale per contrastare il Covid

POTENZA - All’ospedale “San Pio da Pietrelcina” di Villa d’Agri, l'Eni ha consegnato 7 ventilatori polmonari ai quali nelle prossime settimane farà seguito la fornitura di 100 caschi per terapia respiratoria a pazienti affetti da Sars-Cov-2, 2.200 litri di disinfettante idroalcolico, 250.000 mascherine chirurgiche e 100.000 maschere FFP2, 2 ecografi e 16 pompe siringhe per la terapia intensiva. I dispositivi e il materiale sanitario rispondono a specifiche esigenze del presidio ospedaliero della Val d’Agri. Questi interventi fanno seguito al supporto già fornito nel corso della prima ondata dell’epidemia con le donazioni all’ospedale di Villa d’Agri e all’Azienda ospedaliera regionale "San Carlo" di Potenza (centro regionale di riferimento per il Covid-19) di mascherine, ventilatori e letti per la terapia intensiva e la rianimazione.