Rionero, al Crob intervento su raro sarcoma retro peritoneale: salvata 40enne

POTENZA - Una donna lucana di circa 40 anni, con un sarcoma retro peritoneale, un raro tipo di tumore, è stata operata nel Crob di Rionero in Vulture (Potenza): si tratta «di un caso raro di chirurgia oncologica ad alta complessità - è scritto in una nota - che richiede un’elevata esperienza nella gestione dei casi clinici, tenuto conto dell’estensione della massa tumorale che occupava gran parte dello spazio retroperitoneale e infiltrava massivamente il rene sinistro».

Il decorso postoperatorio è stato «regolare e senza complicazioni», l’intervento è durato circa 4 ore: «Spesso - ha spiegato il direttore dell’Unità operativa complessa di chirurgia oncologica addominale, Dario Scala - i tumori retroperitoneali sono lesioni voluminose, che possono raggiungere ragguardevoli dimensioni, fino ad occupare anche l'intero addome. Il trattamento chirurgico di asportazione in blocco, molte volte con inevitabili resezioni multiviscerali degli organi adiacenti infiltrati dalla massa, rappresenta il trattamento standard secondo le linee guida internazionali».