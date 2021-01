Basilicata, riapertura scuole: «Sui trasporti serve massima attenzione»

POTENZA - «Il ritorno in aula in Basilicata, sia pure al 50%, degli studenti delle scuole superiori prevista da ordinanza del Presidente Bardi per il prossimo 1 febbraio pone una serie di problemi che richiedono la massima attenzione e che non si possono limitare al servizio di trasporto che comunque ha una sua rilevanza».

Così, in una nota congiunta, i segretari regionali Uil Scuola e Uil Basilicata, Luigi Veltri e Vincenzo Tortorelli.

«L'argomento trasporti - hanno aggiunto - è stato discusso in occasione della riunione con la giunta regionale per la riapertura delle scuole. In quell'occasione abbiamo messo subito in evidenza che l’operazione per abbassare la percentuale degli studenti trasportati veniva fatta sul numero previsto dalla carta di circolazione e non sui posti a sedere, questo significa non avere il distanziamento assicurato».

«Inoltre, a pochi giorni dalla chiusura delle nuove iscrizioni degli studenti - hanno concluso i due sindacalisti - appare quanto mai necessario affrontare le misure di intervento per il nuovo anno scolastico, al quale abbiamo il dovere di pensare fin da ora a garanzia della sicurezza degli studenti e di tutto il personale scolastico».