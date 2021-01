Potenza, ripresa scuola: «Rielaborare trasporto pubblico»

POTENZA - Nel Potentino è necessario «procedere a una rielaborazione dei programmi di esercizio» del trasporto pubblico locale, in relazione alle norme previste dal contrasto alla pandemia: è quanto ha chiesto il prefetto di Potenza, Annunziato Vardé, nel corso di una riunione del tavolo di coordinamento «per la definizione dei servizi di trasporto pubblico locale, urbano ed extraurbano, in vista della ripresa della didattica in presenza nelle scuole secondarie di secondo grado».

L’assessore regionale alle Infrastrutture, Donatella Merra, ha quindi annunciato che «a breve la giunta regionale approverà la delibera concernente la variazione compensativa sul bilancio, che consentirà il rapido trasferimento delle risorse alle Province affinché queste ultime procedano a contrattualizzare i servizi aggiuntivi».

Il prefetto ha poi spiegato che, «ricevuti i nuovi programmi di esercizio, sarà rielaborato il documento operativo, che terrà conto del fabbisogno dei mezzi di trasporto in relazione alla ripartenza della didattica in presenza per il 75% della popolazione scolastica degli istituti secondari di secondo grado, con possibilità di prevedere una riduzione dei servizi aggiuntivi proporzionale ad un’eventuale ripresa della didattica in presenza per il 50% degli studenti».