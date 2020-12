Basilicata, i vaccinati stanno tutti bene: «Nessuna reazione allergica»

Stanno tutti bene i primi 105 vaccinati in Basilicata, medici, infermieri e Oss dell’ospedale San Carlo di Potenza. Nessuna reazione allergica. Ma c’è una coda polemica legata alla mancata vaccinazione di chi, sempre tra medici e infermieri, aveva dato la propria adesione. Dalla direzione del San Carlo sottolineano che sulle 105 dosi previste avevano allertato 120 persone per coprire un’eventuale defezione dell’ultima ora. Una volta aperta la fiala, da cui si ricavano cinque dosi - spiega il dg Giuseppe Spera - deve essere utilizzata in breve tempo. È accaduto che un medico di Pneumologia inserito nell’elenco sia arrivato all’appuntamento per l’iniezione, prevista alle 14.30, con un ritardo di circa due ore. Risultato: niente vaccino perché nel frattempo non ci sono più dosi. Stessa risposta sarebbe stata data ad altri operatori sanitari, ma il dg Spera smentisce e ribadisce che nell’elenco c’era una quota aggiuntiva di persone che sapevano di non avere la certezza di vaccinarsi perché rientravano in una sotto-lista di «riservisti». Intanto si guarda già alla prossima tranche di vaccini, attesa per il 15 gennaio 2021 con l’obiettivo di coinvolgere almeno il 40 per cento dei lucani entro la prossima estate. La prima fase proseguirà con la vaccinazione di altri operatori sanitari per poi spostare il raggio d’azione sulle case di riposo e gli over 80 per poi puntare su persone con patologie a rischio e via via scendere con le classi d’età.

Sul fronte dei contagi, purtroppo in Basilicata continua ad aumentare il numero di decessi per Covid. Altre cinque vittime nelle ultime ore: quattro erano ricoverate al San Carlo di Potenza e la quinta nella struttura della «Universo salute», l’ex «don Uva», sempre nel capoluogo di regione. Tre erano ultraottantenni, mentre due avevano rispettivamente 62 e 61 anni. Le vittime erano originarie dei comuni di Anzi, Castelluccio Inferiore, Picerno, Potenza e Senise. Dall’inizio dell’emergenza hanno perso la vita 241 lucani (245 se si tiene conto anche dei 4 corregionali morti fuori dai confini della Basilicata).

L’ultimo bollettino della task force regionale conta 19 nuovi positivi su 217 tamponi analizzati nella giornata di domenica. Spiccano le 10 nuove infezioni di Montalbano Jonico dopo lo screening natalizio su chi è tornato a casa per le vacanze.

In calo di 5 unità i ricoverati che passano da 103 a 98, ma rispetto a sabato scorso c’è un paziente in più in rianimazione. Al momento sono in totale 6 i degenti nelle terapie intensive, 3 al Madonna delle Grazie di Matera e altrettanti al San Carlo di Potenza. Fra questi ultimi anche una persona politraumatizzata alla quale il Covid è stato riscontrato dopo il ricovero. Resta per fortuna continuo l’aumento dei guariti: nel bollettino di ieri ne sono stati conteggiati 41. Con quest’ultimo numero i lucani che sono usciti dall’incubo del Covid complessivamente sono 4.197. Con il conteggio delle nuove guarigioni si registra anche un calo degli «attuali positivi» che ora sono 5.742, dei quali 5.644 in isolamento a casa. Proseguono in diversi comuni, infine, i test sulla popolazione scolastica delle elementari e delle medie e ieri i due presidenti delle Province, Piero Marrese e Rocco Guarino, hanno chiesto ufficialmente alla Regione di finanziare una campagna di tamponi rapidi anche per gli alunni delle scuole superiori. La stessa richiesta era stata avanzata nei giorni scorsi da alcune associazioni studentesche.