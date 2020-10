Basilicata, auto in fiamme a Palazzo San Gervasio

Auto in fiamme a Palazzo San Gervasio: i vigili del fuoco sono intervenuti in serata per domare il rogo con al centro una Jeep Compass. Un passante ha notato le fiamme all'interno del mezzo parcheggiato e subito ha allertato la sala operativa del 115. I pompieri giunti sul posto hanno spento le fiamme e avviato le prime indagini per accertarne le cause. Durante un sopralluogo ritrovata una lattina con del liquido infiammabile. Sul posto anche i Carabinieri.