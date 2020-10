Potenza, il cibo rimasto invenduto alla chiusura delle 18 donato a chi ne ha bisogno

POTENZA - Un gesto di solidarietà che ridona speranza quando è appena iniziato il mini lockdown. Ci hanno pensato i gestori di un ristorante della città, il «Cruscos», che, nonostante le gravissime difficoltà che lo stesso settore sta attraversando a causa delle limitazioni negli orari e nei posti a sedere, ha deciso di venire incontro a chi ne ha più bisogno. In che modo?

Offrendo in dono quanto rimasto invenduto allo scoccare delle ore 18, quando bar e ristoranti devono abbassare le saracinesche. «Sappiamo - spiegano Linda e Salvatore - che ci sono famiglie, persone sole, in grosse difficoltà economiche. Non possiamo e non vogliamo stare a guardare. Ogni giorno tonnellate di cibo invenduto finiscono nella spazzatura. Da oggi

il nostro ristorante dalle 18.00 alle 18.30 dopo la chiusura e nella massima discrezione, a chiunque si presenti perché in difficoltà Regala in vaschette da asporto il non venduto della giornata. E se casomai avessimo venduto tutto, nessuno andrà via a mani vuote. Vi chiediamo la cortesia di dare a questo messaggio la massima condivisione».

Un gesto solidale che ancora una volta dimostra come, anche in un momento difficilissimo per tutti, economicamente e moralmente, la città di Potenza e i Potentini restano capaci di grande altruismo.