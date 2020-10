Potenza, rapina cellulare e chiede soldi per restituzione: fermato un uomo

POTENZA - Un uomo è stato fermato dalla Polizia, a Potenza, dopo aver sottratto «violentemente» un cellulare a una donna e aver ottenuto denaro per restituirlo. Il fatto è avvenuto nei pressi della casa circondariale: la donna, dopo aver dovuto cedere il cellulare, ha dato all’uomo 20 euro per riaverlo. Gli agenti hanno rintracciato l’individuo: in questura, la donna lo ha riconosciuto. L’uomo era stato scarcerato alcune ore prima: è stato fermato.