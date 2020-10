Partoriente campana positiva al Covid: a Salerno non c'è posto, trasferita a Potenza

POTENZA - Una donna di Cava dè Tirreni (Salerno), alla quarantesima settimana di gravidanza e positiva al coronavirus, stamani è stata trasportata dal 118 all’ospedale San Carlo di Potenza, dove si trova ricoverata nel reparto di Ostetricia dedicato ai casi di contagio.

La donna - secondo quanto si è appreso a Potenza - si era rivolta in un primo momento all’ospedale di Salerno, ma in mancanza di posti letto la struttura campana ha chiesto, ottenendola, la disponibilità dell’ospedale lucano.

«La direzione strategica dell’AOU Salerno precisa che, come da disposizione regionale, l’AOU Ruggi non è individuata come sede idonea per il parto di donna gravida covid positiva. In caso di paziente che giunga in pronto soccorso con parto imminente questo avviene al Ruggi e la puerpera viene poi trasferita con il neonato alla Federico 2. In caso di parto non imminente viene attivato lo STAM (servizio trasporto assistito materno) covid». E’ quanto precisa l’azienda ospedaliera San Giovanni di Dio e Ruggi D’Aragona di Salerno dopo che, secondo quanto si è appreso a Potenza, una donna positiva e incinta si era rivolta in un primo momento all’ospedale di Salerno, ma in mancanza di posti letto la struttura campana ha chiesto, ottenendola, la disponibilità dell’ospedale lucano.