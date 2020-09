Basilicata, fondi Ue: da Regione 1,7 mln per agriturismi colpiti da crisi Covid

POTENZA - «Un sostegno concreto sul piano economico alle aziende agrituristiche lucane colpite dalla crisi causata dal covid-19»: è l’obiettivo del bando regionale sulla misura 2.1 del Psr Basilicata 2014- 2020 approvato dalla giunta regionale della Basilicata, su proposta dell’assessore all’agricoltura, Francesco Fanelli.

L’intervento si inserisce «nel piano di soccorso economico voluto dall’Unione Europea per fornire un sostegno alle aziende agricole attraverso un contributo a forfait e una tantum».

Le risorse disponibili per l’attivazione del bando ammontano a 1,7 milioni di euro, destinati alle aziende agricole "che esercitano attività agrituristica», a cui sarà corrisposto un contributo di settemila euro e quelle che fanno soltanto attività di fattoria didattica, cui verrà assegnato un contributo di 6 mila euro.

«Un intervento - ha detto Fanelli - concertato con le organizzazioni professionali per dare una risposta alla situazione di crisi che, in conseguenza delle chiusure e delle restrizioni alla circolazione delle persone ha colpito in particolar modo il settore agrituristico e quello delle fattorie didattiche, certamente i più penalizzati in quanto rimasti a lungo completamente fermi».