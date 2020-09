Potenza, riapertura scuole: pronte il 99% delle aule

POTENZA - Il 99 per cento delle aule degli istituti scolastici di Potenza sarà pronto per l’avvio dell’anno scolastico, il 24 settembre: il Comune «si è adoperato per adeguare tutti e 35 i plessi della città», e oggi «sono iniziati i lavori di adeguamento di una struttura confiscata alla mafia, che ospiterà una scuola media».

E’ quanto hanno detto, nel corso di un incontro, gli assessori comunali all’istruzione pubblica e ai lavori pubblici, Alessandra Sagarese e Antonio Vigilante: i due assessori hanno poi rivolto un appello «di responsabilità» agli studenti e alle loro famiglie: «Le scuole hanno fatto la loro parte, e sono luoghi sicuri, ma bisogna "tutelare" il tempo libero dei ragazzi, perché l’attenzione fuori dall’orario scolastico permetterà scuole ancora più sicure».

Gli assessori hanno anche spiegato che il Comune ha «modificato la disposizione delle aule per rispettare le norme sul distanziamento sociale», ed è intervenuto «per migliorare l'accessibilità ai plessi, e garantire servizi di trasporto sicuri: siamo ancora in attesa dell’arredo scolastico, e questa è la nostra grande incognita per poter garantire l’avvio delle attività in maniera degna e sicura».