Coronavirus Basilicata, cinque positivi su 692 tamponi effettuati. Vaccino, dallo Spallanzani: serve attesa «armata»

POTENZA - Sono risultati positivi cinque dei 692 tamponi analizzati in Basilicata nelle ultime 24 ore: lo ha reso noto la task force regionale, spiegando che sono attualmente 29 i lucani positivi al coronavirus.

Gli altri dati riguardano il numero dei ricoverati in ospedale, che sono due, e i lucani in isolamento domiciliare, che sono 28.

Dall’inizio dell’emergenza sanitaria (in Basilicata il covid-19 ha causato 28 morti mentre i guariti sono stati finora 376) sono stati analizzati 56 mila tamponi, 55.355 dei quali sono risultati negativi.

Per quanto riguarda il vaccino è necessario tempo per le sperimentazioni, nel frattempo bisogna usare guanti e mascherina, allertano dall'Istituto Spallanzani di Roma.