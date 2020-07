Potenza, si ribalta autoarticolato carico di legname: conducente salvo per miracolo

POTENZA - Un uomo, alla guida di un autoarticolato carico di legno trasformato in cippato che si è ribaltato - è rimasto ferito oggi in un incidente stradale sulla strada provinciale Marsico Nuovo-Sellata, in provincia di Potenza. Riuscito a uscire dal veicolo, l’uomo è stato trasportato con un elicottero del 118 «Basilicata soccorso» all’ospedale San Carlo del capoluogo lucano.

L’autoarticolato ha perso il carico di legno e molto gasolio: sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco che hanno messo in sicurezza l’area.