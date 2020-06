Potenza «Tempa rossa», presto gli occupati saranno oltre mille

POTENZA - Sono 151 le persone direttamente occupate dalla Total nel Centro Olio di Tempa Rossa, a cui si aggiungono i 332 lavoratori impegnati nelle imprese che hanno contratti di servizio con la compagnia petrolifera. E’ quanto emerso nel corso della riunione del «Tavolo della trasparenza» previsto dall’accordo fra Regione e Total, che si è svolta oggi a Potenza.

I responsabili della compagnia petrolifera - secondo quanto reso noto dall’ufficio stampa della giunta regionale - hanno inoltre annunciato che «nei prossimi mesi prevedono di impegnare complessivamente nello sviluppo delle attività del Centro Olio 1.149 lavoratori» e, «dei 151 occupati diretti del Centro Olio 52 provengono dai comuni della Concessione, 52 da altri Comuni lucani e 47 da altre regioni italiane e dall’estero. Mentre per quanto riguarda i 332 lavoratori delle imprese che hanno contratti di servizio con la Total, 287 sono lucani (126 dei Comuni della concessione e 161 degli altri Comuni lucani, per pari all’86% del totale)».

La compagnia, «che a causa dell’emergenza Covid in questo periodo ha limitato la produzione a circa 25 mila barili al giorno», ha chiesto all’Umnig «una proroga per le prove di esercizio dell’impianto e conta di implementare la produzione entro l’anno, aumentando progressivamente anche le attività e conseguentemente il numero degli occupati».

«Ci aspettiamo dalle organizzazioni datoriali e dai sindacati - ha detto l’assessore regionale alle attività produttive, Francesco Cupparo - idee e progetti chiari su come utilizzare i fondi che la Total investirà per lo sviluppo. E al più presto ci riuniremo per questo».