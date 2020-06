Fase 3, la Basilicata chiede ad Arcuri altri 300mila tamponi

POTENZA - La Regione Basilicata ha richiesto 300 mila tamponi al commissario straordinario per l’emergenza coronavirus, Domenico Arcuri. La richiesta è stata fatta «al fine di fronteggiare adeguatamente il prossimo futuro con la stagione estiva oramai alle porte e la ripresa della mobilità interregionale e di tutte le attività economiche».

L’assessore regionale alla salute, Rocco Leone, ha sottolineato «che in relazione all’emergenza Covid-19, sulla base delle indicazioni del Centro europeo per la prevenzione e il controllo delle malattie infettive, bisognerebbe effettuare 250 tamponi al giorno ogni centomila abitanti, quindi ci stiamo adoperando per consentire al nostro sistema sanitario di soddisfare questa esigenza. Ed è chiaro che utilizzando questo approccio - ha aggiunto Leone - andremo a salvaguardare i cittadini lucani e il personale sanitario, i lavoratori e gli imprenditori, ma anche i turisti che sceglieranno la Basilicata per le prossime vacanze estive».