Allarme agricoltura, sindaco di Melfi: «Stato calamità per settore cerealicolo»

MELFI - Le scarse piogge dei mesi scorsi e l’"inconsueta gelata» verificatasi fra il 30 marzo e il 2 aprile scorso hanno reso necessario «riconoscere lo stato di calamità per il settore cerealicolo» nell’area del Melfese.

E’ la richiesta che il sindaco di Melfi (Potenza), Livio Valvano, ha fatto al presidente della Regione, Vito Bardi, e all’assessore regionale all’agricoltura, Francesco Fanelli.

Secondo Valvano, i «notevolissimi danni» subiti determineranno «un calo di due terzi in media della produzione, con gravissime ricadute - ha spiegato - sui redditi e sull'occupazione». A giudizio di Valvano, lo stato di calamità è necessario perché «urge un sostegno sostitutivo del reddito perso dai produttori, per evitare la scomparsa di un tessuto fondamentale per la tenuta sociale del territorio»