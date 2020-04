A Potenza e Matera poche e timide riaperture

POTENZA - La possibilità di riaprire da oggi librerie e negozi di articoli per bambini è stata accolta in Basilicata con sollievo - come un segnale che l’emergenza sanitaria si avvia verso la fase due - ma con molta cautela, in particolare a causa dei problemi logistici e sanitari da superare.

Stamani, a Potenza e a Matera, sono più le librerie e i negozi per i bimbi ancora chiusi che quelli già aperti: del resto, anche i clienti scarseggiano, limitati come sono dalle restrizioni e dai controlli. Alcune librerie, a Potenza, hanno scelto di prolungare la chiusura: troppo complicato «regolare» l'ingresso e l’uscita dei clienti senza essere pronto a fornire loro almeno gel disinfettante. Un negozio di articoli di abbigliamento e giocattoli per bambini ha deciso di riaprire facendo entrare solo una o due persone per volta e fornendo loro guanti protettivi: «Ma le mascherine non si trovano - spiega la titolare - e i clienti devono avere la loro».