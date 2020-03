Tolve, paese blindato per Coronavirus: la spesa si fa in ordine alfabetico

POTENZA - Il sindaco di Tolve (Potenza), il senatore Pasquale Pepe (Lega), ha disposto la chiusura di tutti gli accessi secondari al paese - in entrata e in uscita - e ha ordinato che la spesa di generi alimentari sia effettuata una sola volta alla settimana per famiglia, in ordine alfabetico, da parte di un solo componente della famiglia stessa.

I provvedimenti fanno parte di un’ordinanza di Pepe che contiene «misure più stringenti» per contenere l’epidemia di coronavirus. Il sindaco ha abolito il giorno di riposo settimanale per tutte le attività e ha precisato che chi avesse bisogno di acquistare qualcosa fuori dal giorno stabilito dalla prima lettera del suo cognome sia soddisfatto dal servizio a domicilio.

Per quanto riguarda l’accesso al paese, è stata lasciata aperta solo la strada principale. Le uscite saranno consentite per raggiungere le campagne per accudire gli animali e per i lavori agricoli, per l’imprenditore agricolo e per i suoi parenti «entro il sesto grado» che debbano aiutarlo: "L'agricoltura - ha spiegato Pepe - va sostenuta in tutti i modi possibili».