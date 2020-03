Coronavirus, Basilicata salgono a 34 i contagiati

POTENZA - Salgono a 34 i i casi positivi registrati in Basilicata per l'infezione da Covid-19. La task force regionale ha infatti comunicato che oggi 19 marzo - con aggiornamento alle ore 10.30 - sono risultati positivi i due tamponi che erano in fase di esame. Al momento non ci sono notizie sulle aree di provenienza dei due tamponi positivi.

Sono invece risultati negativi al coronavirus altri dieci tamponi analizzati stamani nel laboratorio dell’ospedale San Carlo di Potenza.

L’assessore alla sanità della Regione Basilicata, Rocco Leone, ha sottolineato che la Basilicata ha «a disposizione 94 posti letto all’ospedale «Madonna delle Grazie» di Matera, 40 al San Carlo di Potenza e 100 all’ospedale di Venosa per il ricovero di pazienti affetti da coronavirus che non presentano ulteriori complicazioni. Per la terapia intensiva possiamo contare su 64 posti, che possono diventare 90 in caso di necessità. Le altre terapie intensive presenti in Basilicata - ha aggiunto Leone - dovranno essere a disposizione di pazienti non affetti da coronavirus».