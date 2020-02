Pignola, fiamme distruggono deposito di attrezzi

POTENZA - I Vigili del fuoco sono intervenuti la notte scorsa in contrada Pantano di Pignola, per un incendio di un deposito

contenente legna ed attrezzi vari attiguo ad una abitazione. Una volta giunti sul posto con una autopompa, una autobotte e sette uomini, hanno provveduto allo spegnimento dell'incendio evitando la propagazione delle fiamme all'abitazione. Terminate le operazioni di spegnimento, hanno provveduto alla messa in sicurezza dell'area e alla verifica strutturale dell'abitazione