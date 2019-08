Farmacista crea amaro da erbe delle Dolomiti Lucane

Uno dei più grandi problemi che affligge la Basilicata è la fuga dei cervelli ecco perché quando ci troviamo di fronte a storie vincenti sentiamo il bisogno di raccontarle. Luca Girasole ha 30 anni, vive ad Albano di Lucania ed appartiene ad una famiglia di farmacisti da 4 generazioni. La sua determinazione e l’amore per il suo lavoro lo hanno portato a non fare le valigie come molti suoi coetanei costruendo il suo futuro nella sua terra. Nel 2016 Luca ha conseguito la laurea in Farmacia presso l’Università degli Studi di Basilicata poi ha aperto l’attività ad Albano di Lucania. Durante gli studi Luca ha conosciuto in facoltà l’amore della sua vita, Donatella Sarli, giovane farmacista di Laurenzana con la quale oggi condivide la stessa passione lavorativa. Un mese fa ha aperto, insieme al padre ed alla fidanzata, un’altra farmacia a Savoia di Lucania ma non è tutto perché questa mente vulcanica ha ideato una bevanda unica nel suo genere: l’Amaro Girasole. Si tratta di un’antica ricetta di famiglia risalente al 1800 che Luca ha tirato fuori dagli appunti del bisnonno.

Guidato dalla curiosità e dalla voglia di mettersi in gioco Luca l’ha riformulata creando un amaro a base di infusi naturali di erbe, foglie e radici che nascono spontaneamente sulle Dolomiti Lucane. Tra gli altri ingredienti che conferiscono al prodotto quel tono equilibrato tra dolce e amaro c’è lo zucchero di barbabietola e alcool da cereali. Abbiamo chiesto all’ideatore dell’Amaro Girasole di svelarci la ricetta ma è un segreto: «La passione per la natura, la certosina ricerca di equilibrio tra numerosi ingredienti sono alla base di questa ricetta – spiega il farmacista Girasole – che in un unico assaggio unisce passato, presente e futuro. Ho impiegato 2 anni per perfezionare l’antica ricetta creando un digestivo con un basso grado alcolico (tanto che lo vendo anche nelle mie farmacie) a base di erbe officinali».

L’Amaro Girasole ad un anno dalla sua produzione ha portato a risultati soddisfacenti: «Ogni mese vado in Veneto – continua Luca – dove ha sede il laboratorio di produzione dell’Amaro. Le erbe officinali hanno bisogno di stare in infuso almeno 25 giorni poi procediamo con le altre fasi che sono: filtrazione, riposo ed imbottigliamento». L’Amaro può essere degustato caldo, freddo e ghiacciato, viene distribuito nel mondo della ristorazione e da poco tempo anche fuori regione (Lazio, Toscana, Campania e Liguria). Luca non punta alla grande commercializzazione del digestivo perché essendo un amaro artigianale è destinato a rimanere un prodotto di nicchia. Morale: la Basilicata non dovrebbe permettere ai suoi talenti di partire per andare ad arricchire altre terre.