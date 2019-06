Melfi, rubano 110 pannelli fotovoltaici: denunciati 3 cittadini del Burkina Faso

Tre cittadini del Burkina Faso - di età compresa fra 28 e 48 anni - sono stati denunciati dai Carabinieri, a Melfi (Potenza), con l’accusa di ricettazione.

I tre, domiciliati in provincia di Foggia, erano a bordo di un furgone sui cui erano stati caricati 110 pannelli fotovoltaici rubati in un parco della provincia di Potenza. Il furgone è stato intercettato dai Carabinieri durante la notte, mentre viaggiava in direzione di Foggia, a San Nicola di Melfi. Il valore dei pannelli rubati è di circa 75 mila euro.