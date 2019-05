Basilicata, Bardi: «Nuova giunta? Solo notizie false»

«La formazione della nuova Giunta, con le attribuzioni delle relative deleghe avverrà attraverso i modi consueti e attraverso la convocazione di una conferenza stampa». Lo ha comunicato il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi (eletto lo scorso 24 marzo alla guida di una coalizione di centrodestra), attraverso il capo della sua segreteria, Mario Araneo.

La nota fa riferimento «a presunte indiscrezioni o notizie false pubblicate in queste ore da siti che non sono in nessun modo riferibili alla Regione Basilicata».

«Il comunicato ufficiale - ha aggiunto Bardi - verrà diramato a tutti gli organi di informazione attraverso l’Agenzia Stampa della Giunta Regionale. Qualsiasi altra notizia non riferibile a tale canale - ha concluso il governatore lucano - è da ritenersi falsa».