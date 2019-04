Regione Basilicata, arriva l'insediamento di Bari

Vito Bardi - eletto Presidente della Regione Basilicata il 24 marzo scorso alla guida di una coalizione di centrodestra - riceverà le consegne domani, a Potenza, dalla Presidente facente funzioni, Flavia Franconi. Lo ha annunciato l’ufficio stampa della giunta regionale lucana. Prima di giungere in via Verrastro, Bardi parteciperà alla cerimonia di proclamazione degli eletti, prevista in Corte di Appello. Dopo il passaggio delle consegne, Bardi incontrerà i giornalisti.