Elezioni, blog 5 Stelle: «Pd elegge Pittella e 2 indagati»

«Il segretario del Partito Democratico, Nicola Zingaretti, ha commentato a caldo il risultato delle Regionali in Basilicata mostrando orgoglio per quanto ottenuto dal Pd: un 8% coadiuvato dall’accozzaglia di liste definite di ispirazione democratica. 'Un centrosinistra nuovò, così lo ha definito Zingaretti, che ha portato in Consiglio Regionale il giovane virgulto Marcello Pittella, ex presidente della Regione coinvolto nello scandalo della sanità lucana, il candidato sconfitto Carlo Trerotola voluto fortemente dallo stesso Pittella, e altri due 'pittellianì doc eletti con la lista Pd, il segretario regionale Mario Polese e l’ex assessore al Lavoro della sua Giunta, Roberto Cifarelli. Inoltre, il secondo eletto della lista Avanti Basilicata è un ex assessore di Pittella, Luca Braia. Sia Cifarelli che Braia sono indagati in una seconda inchiesta sulla sanità lucana legata ai commissariamenti delle Asl. Alla faccia della novità!». Così M5S sul blog delle Stelle.



«È questo il nuovo Pd di Zingaretti? Un partito che non riesce a fare a meno degli indagati? Un partito che non riesce a lasciare fuori dalle liste politici indagati? Un partito che non riesce a tutelare e proteggere le istituzioni e le funzioni pubbliche da politici indagati? Zingaretti, a sua volta sotto inchiesta per finanziamento illecito e gonfiato da buona parte dei media italiani, evoca il ritorno del bipolarismo destra/sinistra, nel tentativo malriuscito di inculcare nell’opinione pubblica che il suo Pd sia un partito diverso da quello del recente passato, sperando che gli italiani dimentichino in fretta i disastri dei precedenti Governi a guida Partito Democratico. Risultato? Il suo Pd è passato dal 24 all’8%», attacca il blog.