Basilicata, primi dati: centrodestra in vantaggio con Bardi (38-42%), centrosinistra secondo, tonfo del M5S

Per ora si tratta di una tendenza, ma per avere le prime conferme bisognerà attendere le proiezioni. Centrodestra avanti in Basilicata vira a destra. Dopo 24 anni di governo di centrosinistra la regione passerebbe di mano al centrodestra. Ad urne chiuse e con gli spogli non ancora iniziate, i primi dati di tendenze sembrerebbero eleggere l'ex generale della Guardia di Finanza, Vito Bardi, a governatore. I dati "di tendenza" lo collocano con una forbice fra i quattro e i sette punti percentuali in più (38-42%) rispetto all'aspirante governatore del centrosinistra, Carlo Trerotola, farmacista potentino di 62 anni; mentre il M5S - sempre secondo i sondaggi - registra un tonfo vedendo dimezzati i propri consensi con il proprio candidato Vito Mattia: dal 44% delle politiche che passerebbe a una forbice comprese tra il 19 e il 23% (alle scorse regionali di 6 anni fa prese il 9%); fanalino di coda Valerio Tramutoli con la lista Basilicata possibile.

Se dovessero essere confermate le indicazioni, per la prima volta nella storia della Regione Basilicata ci sarà un presidente espressione del centrodestra. Il profumo di vittoria del centrodestra si era avvertito in serata quando, rompendo il silenzio elettorale e ad urbe aperte, lo stesso vicepremier Salvini, avrebbe parlato di governo della Lega da stasera in Basilicata. Con la vittoria in Basilicata nello scacchiere nazionale, il risultato di pareggio 10-10 fra centrodestra e centrosinistra passerebbe così 11 a 9 a favore dei primi.

COME ANDO' NEL 2013 E NEL 2010 - Alle scorse elezioni regionali del 17 e 18 novembre 2013 è andato a votare il 47,6 per cento degli aventi diritto. Marcello Pittella, risultato vincitore, ha riportato 148.696 voti, pari al 59,60%. Sei le liste collegate: Partito democratico (24,83%), Pittella presidente (16,1%), Partito socialista italiano, (7,47%) Realtà Italia (5,92%), Centro democratico (5,04%) e Italia dei valori (3,45%). Il candidato di centrodestra, Saltatore Tito Di Maggio ha ottenuto 48.370 voti, pari al 19.38%. Le liste collegate: Popolo della libertà (12,27%), Scelta civica, grande Sud e Fratelli d’Italia (5,08%), Unione di centro (3,80%), Moderati in rivoluzione (0,35%). Il candidato del Movimento 5 Stelle, Piernicola Pedicini 32.919 voti pari al 13,19%. La candidata di Sinistra Ecologia e Libertà (Sel), Maria Murante, 12.888 voti (5,16%), Florenzo Doino del Partito comunista dei lavoratori 2.178 voti (0,87%), Doriano Manuello di Matera si muove 1.917 (0,76%), Franco Grillo di Lavoro e Pensioni 1.300 (0,52%), Elisabetta Zamparutti di La Rosa nel pugno 1.215 preferenze (0,48%).

Alle regionali del 2010, infine, Vito De Filippo, candidato del centrosinistra, al suo secondo mandato consecutivo, vinse totalizzando 202.980 voti pari al 60,81%. Il primo partito fu il Pd con il 27,13%. Il candidato del centrodestra, Nicola Pagliuca, ottenne 93.204 preferenze, pari al 27,92%. Al terzo posto Magdi Cristiano Allam sostenuto da Io amo la Lucania e Io Sud con 29.107 voti (8,72%).

I dati dell'affluenza

Ore 12

L'affluenza ai seggi (Alle 12) è del 13,31%. La provincia con l’affluenza più alta è quella di Potenza dove a mezzogiorno ha votato il 13,42% (il 21,13% a Potenza città). In provincia di Matera ha votato il 13,08% (il 15,36% a Matera città). I seggi per eleggere il presidente della Regione e i 20 componenti del consiglio regionale (13 in provincia di Potenza e sette in quella di Matera) hanno aperto alle ore 7 e rimarranno aperti fino alle ore 23, con lo scrutinio dei voti che inizierà subito dopo la chiusura dei seggi. Durante la notte inizieranno ad arrivare i primi risultati ufficiali, ma non dovrebbero mancare anche gli exit poll che proveranno ad anticipare l’esito di queste elezioni.

Ore 19

L'affluenza ai seggi registrata alle 19 è del 39,7%. Nella provincia di Potenza la quota di votanti alle 19 è stata del 39,23% (53,89 nel capoluogo). Leggermente più alta in quella di Matera (40,82%, nel capoluogo 44,39). L’affluenza finale alle precedenti regionali del 2013 era stata del 47,6%.